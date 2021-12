HMR felt i KOFA

Helse Møre og Romsdal er felt i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Det skriver Tidens Krav. SNR-prosjektet hadde i juni 2021 innstilt Envac Norge AS som leverandør av avfallssug til anleggsplassen på Hjelset. Dette var stikk i strid med hva HMR kommuniserte i en pressemelding måneden før, 18. mai. Da ble det sagt at Marimatic Oy var innstilt som leverandør av avfallssug. En fersk avgjørelse fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), viser at det skjedde mye i kulissene mellom de to kunngjøringene.