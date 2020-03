Hjemmekarantene ved Hatlane skole

Det er nå innført hjemmekarantene for elever og ansatte på 1. og 4. trinn ved Hatlane skole. Det melder skolen på Facebook. Et familiemedlem på disse trinnene har vært i direkte kontakt med en som er bekreftet smittet med koronaviruset. Det betyr at foreldre snarest må hente barna sine. Hjemmekarantenen gjelder inntil ny beskjed blir gitt.