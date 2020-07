Hjemme er bra, men skole er best

Elever i den videregående skolen i Møre og Romsdal mener de lærer best på skolen, og de savnet medelevene sine da skolen ble stengt under koronapandemien. En undersøkelse der nær 4000 elever har svart, viser at 52 prosent opplevde fallende motivasjon i perioden med hjemmeskole. Det var vanskelig å få oversikt over skolearbeidet på egen hånd og arbeidspresset var stort. Samtidig svarer rundt 60 prosent at det mest positive med hjemmeskole var at de kunne styre dagen mer selv, og at de er blitt flinkere til å bruke digitale verktøy.