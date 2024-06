Hjelpte mann til ulovleg opphald

Ein mann i slutten av tjueåra, som er busett på Nordmøre, er dømd til fengsel i 21 dagar for å ha hjelpt ein utanlandsk statsborgar til ulovleg opphald i Noreg.

I nesten eitt år gav han husrom til eit nært familiemedlem trass i at han visste at familiemedlemet berre hadde turistvisum for 1 månad.

Retten kom til at forklaringa om mannen ikkje visste at det var ulovleg å hjelpe familiemedlemet ikkje var truverdig.