Hjelpeverge tappet konto

Tingretten i Romsdal har dømt en mann for å ha underslått midler fra en han var hjelpeverge for i 25 år. Mannen tilsto å ha tappet fornærmedes konto for tilsammen 55 tusen kroner. Retten mener mannen har grovt misbrukt sin stilling, og normalt ville slikt underslag straffes med 45 dagers ubetinget fengsel. Men det har tatt lang tid før saken kom opp, og derfor slipper han med betinget fengsel i 30 dager i tillegg til ei bot på 10 000 kroner.