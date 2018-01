Hjelper huseigar i Nesset

Brannvesenet i Nesset jobbar for å hindre at vatn skal nå ein bustad i kommunen. – Det er mykje overflatevatn på staden, og området er flatt, så det har ingen naturleg plass å renne unna, opplyser 110-sentralen i Møre og Romsdal. Brannvesenet har kontroll på situasjonen, og det er ikkje fare for vasskadar på dette tidspunktet.