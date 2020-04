Hjelp til jordbærdyrkarane

– Jordbærdyrkarane og andre i landbruket som har behov for utanlandsk sesongarbeidskraft skal ikkje sitte igjen med heile tapet dersom dei ikkje får nok folk. Det seier stortingsrepresentant Steinar Reiten. Han viser til at Landbruks- og matdepartementet har utvida avlingsskadeordninga slik at den og gjeld mangel på arbeidskraft.