Hjelp til dei med lengst reiseveg

Frå i går og ut året må alle fødende på Nordmøre reise til sjukehuset i Molde for å føde. Øyvind Nytun, som er avdelingssjef for fødeavdelingane i Kristiansund og Molde, vil strekke seg langt for å hjelpe fødande med lengst reiseveg. Han peiker på beredskapsteneste, hotell og låg kontakt for å ta kontakt.