Hjelp brøytemannskapene!

Byggeleder Eivind Voldsund i fylkeskommunen ber folk passe på å ikke sette bossdunker i veien for brøytebiler og traktorer. De siste dagene har det vært eksempel på at bosssdunker står som peler på ei snor over flere kilometer gangvei slik at brøytemannskapet ikke kommer frem. Det går ut over myke trafikanter, sier Voldsund, som ber folk passe på at brøytemannskapene kommer seg frem.