Hjalp innelåst toåring

Brannvesenet i Stranda har hjulpet en uheldig toåring i Hellesylt, som var alene i ei leilighet etter at ytterdøra gikk i lås etter mor. Brannvesenet brøt opp et vindu slik at mor kom seg inn igjen, og gutten var uskadd og i godt humør.