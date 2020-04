Historisk resultat for Myklebust

For første gong sidan 2014 kan Myklebust verft vise til eit år med lønnsemd. Det kjem fram i årsreknskapet for 2019. Driftsresultatet enda på 32,3 millionar kroner. Det gjev ei historisk høg driftsmargin på 8,5 prosent, skriv selskapet i ei pressemelding. Dagleg leiar Inge-Johnny Hide er også optimistisk for framtida og meiner dei har kontroll på tilhøva rundt koronaviruset. – Det verkar som vi har fått stabilisert situasjonen og at vi både har oppdrag og mulegheit til å gjennomføre desse i tida framover, seier Hide i ei pressemelding.