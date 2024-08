Historisk høg torskepris

I dag har det vore ein merkedag hos Vest-Norsk fiskesalslag. Salssjef Solfrid Ramsevik fortel at torskeprisen er historisk høg.

– I dag har vi for første gong fått 100 kroner og ti ører for torsk på over sju kilo. Det har eg aldri opplevd før, seier ho.

Ramsevik trur det er etterspurnaden etter stortorsk i marknaden som gjer at prisen har blitt så høg.

– Vi kan håpe at prisen vil halde seg høg, men det er store svingingar, seier ho.