Historiens høyeste søndagspris for strøm i Midt-Norge

Denne helgen blir den dyreste helgen for strømkunder i Midt-Norge noensinne. Strømprisen i området er også den høyeste i Norge søndag. Med 2,71 kroner per kilowattime, moms, avgifter og nettleie, er det 40 prosent høyere enn forrige søndagsrekord for Midt-Norge, og nesten ni ganger så høyt som gjennomsnittlig søndagspris for landsdelen, melder bransjenettstedet Europower.

(NTB)