Hissig stemning

Politiet i Ålesund fekk i natt melding om at fleire komande russ hadde samla seg utanfor ein kiosk i sentrum. Det skal ha vore hissig stemning og fleire av dei var fulle. Politiet viste vekk ein rekke personar og gav beskjed om at det måtte bli ro på staden. Seinare møtte politiet ein av dei som hadde blitt vist vekk frå sentrum. Vedkomande blei dermed meldt for dette.