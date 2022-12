Hindra brannspreiing med hageslangar

Huset som sto i brann tidleg om morgonen julaftan på Frei i Kristiansund er totalskadd. Brannvesenet har no kontroll, men nabohusa er framleis evakuerte, då det tidlegare var fare for spreiing.

Politiet på staden brukte hageslangar og vasspreiarar for å hindre at flammane tok seg over til nabohusa.

Operasjonsleiar hjå politiet Roar Fylling opplyser NRK om at dei evakuerte har teke inn hjå familie, og ar kommunen sitt kriseteam er varsla om hendinga.