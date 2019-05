Hevder Boreal ikke har materiell

Boreal vant ferjeanbudet på Molde-Vestnes for 2021–28. Nå har Fjord1, som trafikkerer strekninga i dag, klaget over tildelinga til Boreal og ber om deres tilbud avvises fra konkurransen i henhold til anskaffelsesforskriften. Fjord1 hevder at Boreal ikke vil kunne stille de nødvendige fartøy til driftsoppstart 1. januar 2021, og derfor ikke er i stand til å oppfylle kontrakten. Det skriver Romsdals Budstikke. Boreal vil ikke kommentere saken til avisen.