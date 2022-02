Den populære fastlegen på Sunnmøre hadde 1700 pasientar på lista si og har praktisert i fleire tiår. Han har fått svært gode skussmål frå dei tre tidlegare pasientane sine som denne veka forklarer seg i Møre og Romsdal tingrett. Men bak lukka dører skal legen også ha vist seg frå ei anna side.

Tårene trillar når ei småbarnsmor no forklarer seg for retten om han som var huslegen til heile familien i tre generasjonar.

– Han var veldig tilgjengeleg og omsorgsfull, han stilte opp for meg og borna mine, sa ho.

Kvinna er den tredje som denne veka har forklart seg om ein seksuelt pågåande fastlege som kyssa og klemte bak den lukka døra på legekontoret.

På vitnelista står også ekskona og fleire tidlegare elskerinner. Forholda til kvinnene skal ha pågått delvis parallelt, og både dameundertøy og kjønnssjukdom har vore tema i retten denne veka.

Mannen nektar straffskuld, og seier dei tre kvinnene ikkje snakkar sant.

Den tidlegare fastlegen skal forklare seg for retten fredag. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Omtalte legen som ei redningsbøye

Alle dei tre kvinnene han no er tiltalt for å ha forgripe seg mot, har hatt store utfordringar i livet. I retten forklarte småbarnsmora at ho levde i eit turbulent forhold, og måtte gjennom fleire rettssaker for å få foreldreretten til borna. På eitt tidspunkt følte ho at ho ikkje fekk hjelp verken hos barnevernet eller hos helsevesenet.

– Fastlegen blei mi redningsbøye, han var den einaste som følgde dei opp og snakka med dei, gret ho.

Han var med som kontaktperson i fleire møte med hjelpeapparatet, for å tale barna si sak.

Mannen sin forsvar, Axel Lange, har stilt fleire kritiske spørsmål til småbarnsmora. Han meiner fleire av tekstmeldingane mellom dei, viser at også ho var aktiv i dialogen mellom dei. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Eg måtte sørge for at han ville forsyne seg

Men etter kvart skal kontakten ha endra seg. Det skal ha starta med at han kyssa henne etter ein legetime og bedt om at dei skulle bli vener på Facebook. Etter kvart skal han ha begynt å invitere henne med på tur.

– Eg var noko han forsynte seg av. Og eg måtte sørge for at han ville forsyne seg. Han skulle jo vere vitne for meg i rettssaka, han skulle vere vitne for borna mine, forklarte ho i retten.

Kvinna måtte ha fleire pausar undervegs i forklaringa si, men heldt fast på at ho frykta at han skulle melde henne til barnevernet om ho ikkje var med på notane.

Ei av dei andre fornærma i saka har tidlegare forklart at fastlegen hadde kvinneundertøy på kontoret, og det har også mannen vedgått. Småbarnsmora hevda i retten at fastlegen var fokusert på slikt, og alltid tok med utfordrande kjolar i sekken. Dette måtte ho ta på seg.

– Det var alle slags kjolar, frå gjennomsiktige i plast, til strømpebukse-drakter og aluminiums-kjolar, forklarte ho.

Hevdar forholdet var frivillig

Den tidlegare fastlegen hevdar at forholdet til småbarnsmora som forklarte seg torsdag, var gjensidig og frivillig. Han skildrar hennen som ressurssterk og kunnskapsrik, og hevdar at ho bortforklarer forholdet deira.

–- Det blei løssluppent, men eg fekk inntrykk av at ho likte det, forklarte han i retten fredag morgon.

I si forklaring sår han tvil om det ho forklarte i retten torsdag, og meiner bildet er langt meir nyansert.

Kvinna har forklart at ho gav etter mellom anna fordi ho var redd for at fastlegen skulle melde henne til barnevernet.

–- Det har eg aldri gjort. Det er noko ho finn på i ettertid for å prøve å demonisere meg, sa mannen i 60-åra.

Støtta han då han mista autorisasjonen

Den tidlegare fastlegen miste autorisasjonen i 2017 etter å ha forgripe seg mot ein annan pasient. I retten har kvinna forklart at ho, trass i det ho sjølv opplevde, skreiv eit brev direkte til Statens helsetilsyn for å prøve å redde skinnet hans.

– Eg sette meg ned og skreiv at han hadde vore ein veldig flink fastlege, forklarte ho og forklarer det med at ho gjorde det for borna sine.

I ettertid fann ho ut at ho måtte seie frå om kva ho skal ha opplevd sjølv.

– Eg ønskjer ikkje at mi dotter og mi syster skal oppleve det same som meg. Eg kjende ei plikt til å stå fram og seie at dette har skjedd med meg også, gret ho.

I ettertid har kvinna fått omsorga for borna sine. Den tidlegare fastlegen skal seinare i dag forklarer seg om forholdet til kvinna.