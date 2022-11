Hevdar Ødegård instruerte henne om svar

Den tidlegare kjæresten forklarte i retten i dag at Ole Ødegård instruerte henne om kva ho skulle svare om ho fekk spørsmål om forholdet deira.

Ødegård er skulda for å ha loge om forholdet. Påtalemakta meiner han gjorde det for å unngå problem på jobb.

Kjæresten forklarte også at Ødegård var svært bekymra då spørsmålet om habilitet kom opp, og at han ba om råd frå ein kollega i Frostating lagmannsrett om kva han burde svare.