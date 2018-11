Det var torsdag sist veke dei pårørande blei kalla inn til eit møte med legar frå Ålesund sjukehus. Der skal dei ha fått beskjed om at respiratoren til den ALS-sjuke faren blir skrudd av i dag klokka 15. Det betyr at mannen dermed kjem til å døy.

Dette skal ha kome som eit sjokk på kona og dei to borna, som hevdar mannen ønskjer å leve og har gitt uttrykk for dette også etter at han blei kjend med legane si beslutning.

– Det at dei gir han ei veke til dødsdommen skal oppfyllast meiner vi er umenneskeleg og vi kan ikkje tenkje oss dei psykiske lidingane ein totalt hjelpelaus mann må gjennomgå no når timane tikkar mot fullending, skriv sonen i ein e-post til NRK.

Meiner faren har eit innhaldsrik liv

Mannen har vore avhengig av respirator for å puste i fem år. Trass i den krevjande behandlinga meiner dei pårørande at mannen har eit innhaldsrikt og verdig liv, er samfunnsengasjert, følgjer med på nyheiter og har stor glede av å høyre om livet til borna og eit barnebarn.

NRK har snakka med sonen og dottera til mannen, og begge er opprørte over den avgjerda som er tatt og stiller spørsmål ved om det er formelle feil i avgjerdsprosessen. Dei viser mellom anna til at dei ikkje skal ha fått informasjon om retten til å anke ei slik avgjerd.

Har utsett avgjerda

Fagdirektør Torstein Hole ved Ålesund sjukehus stadfestar overfor NRK at dei er kjend med saka, men vil ikkje kommentere den konkret. I ein e-post til familien kjem det fram at avgjerda er utsett og «at det ikkje er aktuelt med avslutning av behandlinga før ein har hatt tilfredsstillande prosess».

Fagdirektør Torstein Hole stadfestar at dei no behandlar avgjerda om å avslutte respiratorbehandlinga på nytt. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Etter det NRK kjenner til skal sjukehusleiinga diskutere saka med dei pårørande i dag klokka 12.

Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen seier til NRK at saka vil bli behandla hos dei, dersom Helse Møre og Romsdal står fast på avgjerda.

Vi gjer merksam på at sonen som uttalar seg i saka er tilsett i ein av redaksjonane i NRK.

