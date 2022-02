Hevdar ho trua med å hoppe ut av vindu

Den andre fornærma kvinna seier at ho under eit legebesøk trua med å hoppe ut av vinduet. I avhøyret som blir spelt av for retten onsdag seier ho at det var svært vanskeleg for henne å avbryte det som skjedde på legekontoret. Ho klarte ikkje å låse opp døra og rope om hjelp. Ho forklarte også at ho var redd for å komme i unåde fordi fastlegen var den som skreiv ut medisinar til henne.