Hevdar forholdet var frivillig

Den tidlegare fastlegen hevdar at forholdet til småbarnsmora som forklarte seg torsdag, var gjensidig og frivillig. Han seier forholdet var tema mellom dei og at ho forsikra han om at det var uproblematisk. I si forklaring sår han tvil om det ho forklarte i retten torsdag.