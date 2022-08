Hevdar banken ikkje gjorde reell kredittvurdering

Advokat Ingvild Slettebø meiner banken aldri burde lånt ut over sju milllionar kroner til ekteparet i Molde. Slettebø hevdar banken ikkje har gjort ei grundig kredittvurdering av paret. Trass i at berre kona hadde jobb, fekk paret ei rekkje lån til hus og bilar. Slettebø meiner det var openbart at paret ikkje klarte å betale tilbake, og at banken ikkje berre burde frårådd, men avslått lånesøknadene. No krev ekteparet å få sletta deler av lånet.