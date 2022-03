Hevdar at forholdet var slutt i 2017

Ole Ødegård hevda i retten i dag at kjæresteforholdet til ei kvinne i barnevernet tok slutt i 2017. Ødegård er tiltalt for å ha loge om relasjonen mellom dei to i samband med ei rettsak. I si forklaring tysdag føremiddag hevda Ødegård at han heldt fast på at forholdet var slutt, men at ho tok kontakt gjentekne gongar etter den tid. Påtalemakta hevdar at relasjonen mellom dei to heldt fram heilt fram til november 2020.