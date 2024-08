Hevda sjukepleiar kommenterte kjønnsorgan

Ein sjukepleiar som var skulda for å ha brote teieplikta etter eit barbesøk på Nordmøre, får ingen reaksjon frå Statsforvaltaren.

Ein mann hevda at han hadde vore pasient hos sjukepleiaren, og at ho under barbesøket seinare skildra mannen sitt kjønnsorgan medan fleire høyrde på.

Etter å ha granska saka, konkluderer Statsforvaltaren med at det er vanskeleg å slå fast om sjukepleiaren har gjort noko gale.

Saka er framleis under politietterforsking. Kvinna nektar for at ho har gjort noko gale, og arbeider ikkje lenger på sjukehuset.