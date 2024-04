Hevda ho blei stoppa av gutane

Ei av venninnene til den unge jenta forklarte at ho blei stoppa av gutane då ho kom opp til domkyrkja. Dette skal ha skjedd medan overgrepet pågjekk.

Politiavhøyret med henne blei spelt av i retten tysdag, og der forklarte ho at ho var uroleg og ville ha med seg venninna heim. Fleire av gutane skal ha sagt at ho måtte gå sin veg, at ho måtte sove og at dei skulle passe på.

Ho forklarte vidare at ho var redd for gutane og først fekk med venninna på tredje forsøk.