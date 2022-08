Hevda banken frårådde lån

Banken avviser at dei bør slette deler av låna eller betale erstatning til ekteparet som fekk låne over sju millionar. Maren Sofie Abelseth, som er banken sin prosessfullmektig, sa i sitt innleiingsforedrag at det er opp til den enkelte låntakar å vurdere om dei bør ta opp lån, og viste til at ekteparet er høgt utdanna. Ho hevda samtidig at banken to gonger frårådde ekteparet å ta opp lån. Familien har i dag over sju millionar i gjeld, og klarer ikkje å betale tilbake.