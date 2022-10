Hevar farevarsel

Frå og med i morgon blir det oransje farenivå for jord- og flaumskredfare for delar av Vestlandet. Årsaka er at det er venta mykje regn og kraftige regnbyer enkelte stadar fram til fredag kveld. Indre strøk av Vestlandet vil få de største mengdene. Det melder varsam.no. Varselet gjeld til fredag kveld.

I tillegg er det sendt ut farevarsel for kraftige vindkast. Les meir her: