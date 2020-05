Hetses han av Stabæk-supporterne

Stabæk-profil Ola Brynhildsen som blir Molde-spiller hetses han av Stabæk-supporterne, melder TV 2. I et bilde publisert på Twitter, kommer det fram at noen har vært på besøk hos familien Brynhildsen natt til mandag. «Her bor en judas», lyser det opp fra et stort banner. – Som klubb synes vi dette er veldig uheldig. Stabæk som klubb tar avstand fra dette, sier Stabæks daglige leder Jon Tunold.