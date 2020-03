Herøy: Må stenge legekontor

Herøy kommune må stenge legekontoret i Myrvåg etter at en person som skulle testes for koronasmitte kom til senteret. Vestlandsnytt skriver at to personer som oppholdt seg inne på legesenteret nå må i karantene i to uker. I tilegg må senteret desinfiseres. Herøy kommune understreker at alle som kommer må ringe først før de møter opp.