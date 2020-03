Herøy stansar fakturering

Herøy kommune vil stoppe generell fakturering for barnehage og SFO for april inntil vidare, melder dei i ei pressemelding. Faktura for mars er alt sendt ut og skal betalast, men blir avrekna på seinare faktura for manglande tenester etter 13.mars. Dei som har barn i omsorgstilbod får faktura for den tenesta dei får.