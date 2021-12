Herøy setter krisestab

Det er satt krisestab i Herøy grunnet et større utbrudd på Herøy omsorgssenter. Det er avdekket et avvik som består i at pasienter ved "seksjon blå" og beboere ved Eggestun på senteret ikke har fått tilbud om tredje vaksinedose som de nasjonale retningslinjene tilsier. Tilbudet ble først gitt mandag.

Kommunedirektør Trond Arne Aglen beklager situasjonen og tar ansvar for avviket.

Kommuneoverlegen har i ettermiddag varslet statsforvalter om utbruddet ved omsorgssenteret og om avviket

Det er meldt om sju positive tilfeller knytta til et smitteutbrudd på Herøy omsorgssenter. Smittesporing avdekker at tilfellene sannsynligvis kan spores tilbake til et tilfelle av covid 19 avdekket 30. november. Det er fire pasienter og tre ansatte som utgjør de syv tilfellene.

Det vil være restriksjoner omkring besøk fra pårørende unntatt i helt nødvendige tilfeller. Restriksjonene gjelder foreløpig fram til 12. desember.