Herøy-ordføreren er alvorlig syk

For tre uker siden ble det kjent at Goksøy var sykmeldt og til behandling på St.Olavs Hospital i Trondheim for kreft.

Nå skriver Herøy-ordføreren på sin Facebookside at han har fått diagnosen akutt lymfoblastisk leukemi og at det er satt i gang behandling omgående.

"Diagnosa / behandlinga krev at legane må følge sjukdommen i lang tid framover, trulig snakkar ein om år. Korleis behandlinga foregår etter første månad er gjennomført må eg vente for å vite nok om", skriver Arnulf Goksøyr.

Goksøyr berømmer den jobben fagpersonalet på sykehus gjør.

" I dag/så langt viser det seg at medisineringa går etter slagplanen, og med ønska virkning. Det er godt å kjenne at fagfolket virkelig får lov å gjere ein god, rett og effektiv jobb i Norge. (PS - Å samle kompetanse i sterke fagmiljø er ikkje å rasere Norge)."

Ordfører siden 2003

Arnulf Goksøyr har vært ordfører i Herøy siden 2003 og er en av ordførerne i Møre og Romsdal som har sittet lengst. Siden 2013 har han vært 1. vararepresentant på Stortinget forMøre og Romsdal Høyre. Han har ogsåvært også fylkesleder i to år.

I Goksøyrs fravær er Camilla Storøy (KrF) fungerende ordfører i Herøy.

Det var avisa Vestlandsnytt som omtalte saken først. Til avisa sier Arunulf Goksøyr at han har skrevet på Facebook fordi han ønsker å være åpen om sykdommen.