Herøy-båt fekk lik i trålen

Ifølgje nett.no er det reketrålaren Remøy frå Herøy som har fått eit lik i trålen i Smutthullet i Barentshavet i føremiddag. Til nettstaden bekreftar Olav Remøy i Fosnavaag Havfiske at det er deira båt, men dei ikkje kan seie meir per no.