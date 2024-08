Her vandrar kronprinsparet i Ålesunds gater

I går var det bli-kjent-fest i Ålesund. Fredag morgon tok kronprinsparet turen rundt om i gatene Ålesund.

Maja Bjørlo Falkevik skulle berre ein tur i butikken då ho plutseleg såg to kjente fjes.

– Vi gjekk bort, for dei såg ganske kjent ut. Så snakka vi med dei, dei var ganske hyggelege, seier Falkevik.

Ho seier ho spurte dei om korleis dei likte seg i Ålesund, og at kronprinsparet svarte at det var ein fin by. Ho fekk også tatt eit bilde med dei.

Maja Falkevik fekk ta eit bilde saman med kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit Foto: Maja Falkevik

– Eg kjenner meg eigentleg veldig heldig, for eg trur ikkje det var mange som var ute og gjekk, fordi dei fleste er på skule og jobb, fortel ho.

Sjølv om ho er frå Ålesund er ho no busett i Kristiansand, og er på besøk i heimbyen i helga.

I dag skal alle gjestane reise frå Ålesund og vidare til Geiranger der bryllaupsfeiringa held fram.

Alle gjesteane blir skipa med båt inn i verdsarvfjorden. Men det er ikkje før i morgon det faktiske bryllaupet går av stabelen.