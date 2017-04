Her vaknar fotballen til live att 1.påskedag

Som eit slags sunnmørsk «Himmelblå» ligg Fjørtofta ytst på Mørekysten. Folketalet går raskt nedover. Berre dei gamle har blitt buande att. Dei unge har flytta til fastlandet der det fins jobb.

Men no vender ungdommen heim for nokre timar annakvar veke, for å skape ein ny, stolt tradisjon på øya.

– Vi spelte der då vi var små på byrjinga av 2000-talet. No bur og trenar vi på fastlandet. Men alle heimekampane skal spelast på øya, seier initiativtakar til gjenoppstandelsen, Hans Edvard Nordang.

Her er Fjørtofts stoltheit. A-laget til Fjørtoft Turn og Idrotslag. Første påskedag møter dei naboen HaNo til oppgjer i 6.divisjon. Foto: Marius Simensen

Bana grodde igjen

Det er lenge sidan seriefotballen rulla på øya i havet nord i Haram. Gjennom store deler av 2000-talet har graset fått gro fritt. Kanskje har ein og annan hjort, og andre dyr, fått beite på grasbana.

– Bana såg ikkje ut. Det var eit voldsomt syn. Ho var vel ikkje blitt brukt noko særleg på 7–8 år, fortel Nordang.

Dugnad er rett og slett gøy. Her har vi Iver Fjørtoft, Solveig Fjørtoft, Ingvill Høybakk og Johanne Høybkk.a Foto: Eldar Fjørtoft

Kampsong: Tida e inne Ekspandér faktaboks Tekst og melodi: Magnus Bringsvor/Endre Hoff. Det he bjønd å bli mange år sida korte stramme shorts og hårete lår. Tida e inne for vår retur, det skal kjennast for andre, det skal kjennast surt. Førr sjøl i sørvest og regn Skal laga spelast i senk og mej skal vinne serien på første forsøk. På ei plettfri bane Skal mej søren mej ta dei Gamle kunsta blir ikkje so lett glømt Mej ekje ferdig før poengbanken e tømt. Det he bjønd å bli mange år sida herjinga i ligaen og balla i mål Mej jubilera med brask og bram, mej ser oss ikkje meir tilbake Mej skal opp og fram. Førr sjøl om kåra e små Skal laga få gjønågå Det blikje lett å gjeste Fjørtoft stadion i år. Med publikum i ryggjen Halvoppejtne ta myggen Gamle kunsta blikje so lett glømt Mej ekje ferdig før poengbanken e tømt.

Kampsong: Kvite og blå Ekspandér faktaboks Tekst og melodi: Magnus Bringsvor og Andreas Lund Molde. Ytterst ute i havet Det e der mej kjem frå Det e å kome heimatt til Fjørtofta. Det e Fjørtoft stadion at slaget no skal stå Førventning ligg i lufta Mej veit karr mej skal gå. Flagga vaia frisk i nordavind på stadion Og alle syng i unison: Ref: Førr mej e Fjørtoft Turn- og Idrotslag Mej kjempa øss til seier Mej kjempa store slag Med tåre blod og sveitte Tek mej seieren heim Mej stend på førr dei kvite og blå. Blant lyng og blåbærbusker Set lagets tolvte mann Med folkets håp og støtte Gir karan alt dei kan. Og alle dei som kjem hit Skal miste tre poeng. Vi styrer alt på eige gras Og buret det er stengt. Flagga vaia friskt i nordavind på stadion, Og alle sammen syng i unison: Ref: Førr mej e Fjørtoft Turn- og Idrotslag Mej kjempa øss til seier Mej kjempa store slag. Med tåre, blod og sveitte Tek mej seieren heim Mej stend på førr dei kvite og blå

Dei som sit på innbytarbenken skal få gode forhold, sjølv om bana ligg ytst på mørekysten. Her er Vitos i sving med å lage innbytarskur. Foto: Eldar Fjørtoft

Dugnad, dugnad og atter dugnad

Heile fjoråret gjekk med til å stelle i stand bana. Alt gras blei fjerna og bana blei sådd på nytt. Lokale firma hjelpte til med køyring av sand og anna arbeid som må utførast for å få eit så perfekt resultat som mogleg.

– Vi har fått mykje hjelp frå mange. Vi har fått gode prisar frå lokale firma og mykje sponsing. Men med god hjelp ser dette ut til å gå bra.

På eit stadion trengs det garderobar. Her er Terje Hurleni gang som rørleggar og fiksar dusjane i ein av garderobane. Foto: Eldar Fjørtoft

Satsar på opprykk

Den sportslege satsinga på A-laget til Fjørtoft skal vere i rute. Dei fleste spelarane har erfaring frå 3. og 4. divisjon frå før. I underkant av 10 spelarar er fødde og oppvaksne på Fjørtofta. I tillegg har nokre kollegaer og vener blitt med.

– Mange av oss spelte på aldersbestemte lag for Fjørtoft tidleg på 200-talet. No har vi samla spelarar og alle saman er stort sett busette på fastlandet i Haram og i Ålesund. Eigentleg er laget ein stor vennegjeng, seier Nordang.

Dugnad, dugnad og atter dugnad. Her er Fjørtoft Gunn Otterlei Fjørtoft, Bernt Fjørtoft og Norunn Wuttudal i sving med å pusse opp klubbhuset.

Alle heimekampane på Fjørtofta

Nordang lovar at alle heimekampane skal spelast på Fjørtofta, sjølv om treningane går føre seg på Haram fastland og på Color Line Stadion i Ålesund.

– Målet er å skape aktivitet og fotballglede på Fjørtofta. No møter vi naboklubben HaNo første påskedag. Dette blir stort.

Klubbhuset får ei grundig oppussing. Her er Gunn Otterlei Fjørtoft i gang med malarkosten. Foto: Eldar Fjørtoft

Supporterutstyr og klubbsong

Og opp i all aktiviteten har laget hatt tid til å skaffe seg drakter. Dei går i fargane blått og kvitt. Og sjølvsagt er også ny heimeside på Internetttet klar.

– Vi har også skaffa supporterutstyr, blant anna kvite og blå skjerf. Og klubbsongen blei klar tidleg denne veka og ligg no tilgjengeleg på Spotify, seier Nordang.

I samband med malingsarbeidet har listene vore nede. Her er Norunn Wuttudal i ferd med å få dørlistene på plass att. Foto: Eldar Fjørtoft

Her får fotballbana på Fjørtofta nytt liv. Og på 1. påskedag kl. 15.30 gjenoppstår A-laget i eit heftig lokaloppgjer mot nabo HaNo. Foto: Eldar Fjørtoft