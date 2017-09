Her kunne det gått galt inne i tunnellen

Bildet fra uhellet viser at det kunne blitt veldig dramatisk. Innfjordtunnelen på E 136 er hovedinnfartsåra fra Østlandet til Sunnmøre og daglig kjører tusenvis av biler gjennom den 26 år gamle tunnelen.

Skiltet med fare for glatt veibane

Det pågår nå et stort utbedringsarbeid inne i både Innfjord- og Måndalstunnelen i Rauma. Det gjør at det er redusert friksjon i dekket sier prosjektleder Hallgeir Brudeseth i Statens vegvesen. Han er kjent med at det kan være glatt og opplyser at de har skiltet med fare for glatt veibane inne i tunnelen.

Innfjordtunnelen på 136 i Rauma er hovedinnnfartsåra til Sunnmøre og hver dag kjører tusenvis av biler gjennom Foto: Statens vegvesen

– Når vi jobber med sprøytebetong, kan det komme olje og dieselsøl i veibanen etter oppryddingen og da blir friksjonen redusert. Dette er vi klar over og det er derfor vi har skiltet og satt ned fartsgrensen, forklarer Brudeseth.

Ingen skader Det pågår arbeid med sprøytebetong inne i Innfjordtunnelen. Og da kan det ble liggende gjen oljesøl når arbeidene er avsluttet, sier Hallgeir Brudeseth i Statens Vegvesen Foto: Statens Vegvesen

Uhellet inne i tunnelen fredag førte ikke til skader, men tipseren som kontaktet NRK, opplyste at det var svært glatt på stedet. Tunnelen ble stengt en kort periode før trafikken ble satt på med ledebil.

Brudeseth sier til NRK at bilistene må ta hensyn til redusert friksjon når arbeidene pågår.