Her kommer det ut 8000 pakker med rød bringebærsaus i timen

Den røde sausen fra Tine produseres bare ved meieriet i Ålesund, og nå når det nærmer seg jul går produksjonen for fullt.

– Vi er nok den største produsenten av rød saus i Norge, og spesielt nå frem til jul så går det mye rød saus, sier meierisjef Jan Heggem.

Hør radioinnslaget her:

Dommerpanel

Det er en lang og omfattende prosess å lage den røde sausen. Først må det skaffes bringebær fra Sogn, så skal bærene inn til pressing på et anlegg på Vik i Sogn for deretter å bli sendt oppover til Ålesund for produksjon.

Jan Heggem er Tines meierisjef i Ålesund. Foto: Tine Meierier

– Og så har vi egne dommerpanel for å teste rødsausen etter at den er blitt produsert. Det er tre dommere som må godkjenne sausen før vi kan sende den ut på markedet, sier Heggem.

Jobber for fullt

Det er lang og omfattende prosess å lage rød bringebærsaus. Et dommerpanel skal avgjøre kvaliteten før sausen sendes ut på markedet. Foto: Tine

Inne i produksjonslokalene hos Tine Meierier i Ålesund jobber de ansatte for fullt ved samlebåndet for å få ut mest mulig rødsaus til jul. Pakke på pakke bli satt på pallene ved hjelp av en robot som har fått kjælenavnet Octopus.

Og det er ikke små mengder med rød saus det er snakk om nå i dagene frem til jul.

– Her kommer det ut 8000 pakker med bringebærsaus i timen. Det betyr bortimot 80.000 pakker i løpet av arbeidsdag, sier Jan Heggem.

Glad i rødsausen

Folk elsker bringebærsaus til riskremen. Også de ansatte ved meieriet i Ålesund setter pris på rødsausen som er meieriets store spesialitet, og de har gjerne rødsaus til riskremen når jula skal feires.

– Jeg tror ikke vi spiser noe mer her enn hva gjennomsnittsnordmannen gjør, men vi er veldig glad i produktene våre, sier Jan Heggem.