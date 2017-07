Her kan du overnatte gratis

Det kan følast tungt å gå opp dei bratte bakkane til Goaldet på Lepsøya når sekken er fylt av både sovepose, liggeunderlag, mat, ved, litt vann og kanskje ei god bok. Men går du opp ein fin sommardag er verdt det, det kan eg love deg.

Reporter Jannicke Farstad har fylt opp sekken med det som trengst til å overnatte. Planen er å sjekke inn i den gratis hytta rett under toppen av fjellet. Foto: Pia Louise Farstad / NRK

Utsikta mot havet og Sunnmørsfjella er godt kjent frå meg frå før fordi eg er på heimlege trakter, men det er noko heilt anna eg vil sjekke ut. For eg veit her er ei hytte like under fjellet der eg kan overnatte heilt gratis, og no vil eg teste den ut.

Bygd på dugnad

Den vesle steinhytta ser mest ut som ein stor stein som ligg under fjelltoppen. Men går man litt nærare ser man ei lita steinhytte med torvtak.

Den lille steinhytta har ikkje toalett eller vatn innlagt. Her er det snakk om å få tak over haudet, varme frå ein ovn og eit tre-gulv å overnatte på. Foto: Jannicke Farstad / NRK

Mandor Seth som har bygd hytta i lag med sonene sine. Han er ein av dei mest ivrige på dugnad på Lepsøya, ei øy der dugnadsånda står svært sterkt.

Mandor Seth bruker hytta regelmessig, og vil at andre og skal gjere det. Foto: Jannicke Farstad / NRK

Han seier han håper at hytta skal vere ein plass der folk kan komme og gå som dei vil.

–At folk kan komme å drikke kaffi og kose seg når man er på tur, og gjerne overnattë og. Det har eg og kona mi gjort mange gonger seier han. Ingen veit sikkert kor mykje hytta blir brukt, for her kan man komme å gå som man vil.

–Har det skjedd at folk har kome for å overnatte og så er der allereie folk?

–Det heldt på å skje no, seier han med eit smil. For eg og kona mi hadde tenkt å gå opp for å overnatte i kveld, men så kjem du og seier at det er dine planer og.

Eg får førsterett, men tenkjer at det kan vere greitt å ha ein plan B om andre opplever det same. For eksempel reise til øya så tidleg at man veit at det framleis går ei ferje tilbake om andre har lagt ut soveposen sin før deg.

Inspirert av dugnadsånda på Lepsøya

Også på nabo-øya Longva (Haramsøy ligg imellom) kan du snart besøkje og gjerne overnatte på ei hytte på fjellet heilt gratis. Her er ivrige pensjonistar i gang med å byggje Skulebua.

Fire av dei fem medlemmane i Skulebunemnda rett etter at helikopteret har frakta opp all steinen som skal leggast rundt hytta. F.v.: Arnfinn Flem, Kåre Flem, Jan Arne Longva, Knut Flem. Foto: Knut Flem / privat

12. August skal dei opne det som skal bli ei dagstur-hytte der folk også kan overnatte om dei ønskjer det. Arnfinn Flem seier dei har blitt inspirert av den sterke dugnadsånda på Lepsøya.

Kåre Flem monterer bildeplatene som fortel kva ein ser ut gjennom vindauga. Foto: Knut Flem / privat

–Vi har sett kor mykje trivsel som har kome av den sterke dugnadsånda på Lepsøya, og no ønsker vi også å skape enda meir trivsel på øya her og, seier han. Dei håper mange vil ta turen til fjellet Skulen for å besøkje hytta i haust.

Du kan lese meir om skulebua på www.nordoy.net/skulebua