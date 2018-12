Her jublar dei for Ada: – Heilt sjukt og magisk

STOLT: Jarl Torske legg ikkje skjul på at han er stolt etter at Ada Stolsmo Hegerberg vann gullballen. – Dette er ein stor dag for norsk fotball, seier Torske, som har vore landslagstrenar både på seniornivå og for aldersbestemte lag.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix