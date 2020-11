Her har elevene ventet i fire år på at kommunen skal sette opp et klatrestativ

En sklie, en benk og ett tre.

Det er det eneste du ser på lekeplassen utenfor Flisnes barneskole. Resten er bare asfalt.

Foreldre, barn og ansatte ved skolen i Ålesund er lei av et nakent uteområde nesten uten lekeapparat.

– Vi har baller til å leke med ute, men det er ikke så mye, sier elev Nikolai Skarmyr.

– Det blir kjedelig, legger klassekamerat Martine Flesjå til.

Nikolai Skarmyr og Martine Flesjå sier det blir ballspill og mest prat. De håper klatrestativet kommer snart. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Men det er egentlig ikke sånn det skal være.

Et fiks ferdig klatrestativ ligger nemlig lagret i Ålesund og venter på at noen fra kommunen skal montere det opp. Det har det gjort i fire år.

Skarmyr og Flesjå har gledet seg lenge til å få klatrestativet opp. Sjuendeklassingene mener det er viktig å være i aktivitet for å få tømt hodet etter timene.

– Det kan gå utover forstyrrelsen i timene. På skolen sitter du nesten bare på en stol, i friminutta har du sjansen til å bevege deg og ha det gøy, sier Flesjå.

I kjelleren på Flisnes skole ligger fallunderlaget til klatrestativet. Her har det ligget i fire år. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Leder i foreldreutvalget, Åshild Marie Lien, sier at det er stor entusiasme og vilje hos FAU for å få gjort ting, men at det hele stopper opp i kommunen.

Åshild Marie Lien. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

– Det oppleves som tunge prosesser å komme igjennom. Ting tar tid og det er vanskelig å få konkrete svar. Når man har løst en problemstilling, så dukker det gjerne opp en ny.

Rektor ved Flisnes skole, Merethe Rekdal. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Rektor Merethe Rekdal mener skolen har fått mye hjelp med å lage søknader og utarbeide området, men at det begynner å ta lang tid.

– Nå er vi litt utålmodig med at ting kommer opp og at vi får ting i gang, sier hun.

FUG: – Betydning for barna

Leder Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Marius Chramer, sier at det generelt investeres altfor lite penger i gode og tilrettelagte uteområder på skoler.

– Først og fremst er uteområdene et fristed og arena for lek, men har også betydning for fysisk aktivitet og motorisk utvikling. Gode uteområder kan derfor bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse, sier Chramer.

FUG har nylig vedtatt å tilslutte seg en nasjonal arbeidsgruppe for bedre uteområder i skoler og barnehager. Arbeidet ble satt i gang etter en rapport fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) avdekket at gode uteområder i skoler og barnehager har betydning for barn og unges psykiske og fysiske helse og utvikling.

NBMU rapporterer også at lekeområdene på skoler og barnehager rundt om i landet ofte er for små og at innholdet ikke møter barnas behov for lek og fysisk utfoldelse.

Marius Chramer, leder i Foreldreutvalget for grunnopplæringa (FUG) Foto: Marius Fiskum

Prioritering i kommunen

Ålesund kommunale eiendom har ansvar for området på Flisnes barneskole. Daglig leder Bjørnar Helland beklager at det har tatt så lang tid å få satt opp klatrestativet, men sier at andre ting har fått oppmerksomheten.

– Det har vært flere uheldige omstendigheter, både rundt innkjøp og rundt prioriteringene våre, dessverre. Vi har måtte prioritere tiltak som trafikksikring og undervisningstilpasninger innvendig i bygget.

Bjørnar Helland er daglig leder i Ålesund kommunale eiendom (ÅKE). Han beklager på vegne av kommunen at det har tatt så lang tid. Foto: Idun Aalbu Rasmussen / NRK

Skolen har blitt påkostet 10 millioner de siste årene. Nå lover han at klatrestativet vil komme på plass til våren.

– Vi er veldig lei oss for at det har gått lang tid. Vi håper de tror på oss når vi sier at vi skal få til klatreapparat til våren 2021 og kanskje vi kan komme med noe mer til senere budsjettår i tillegg.