Her håper de alle ungdommene vil føle seg inkludert

Klokka er 20.30, og på Smøla er det meste stengt.

Ester Annie Brende (14) ønsker seg pizza- og filmkveld på den nye ungdomsklubben. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Man har mulighet til å trene i hallen frem til klokka 23, men det koster litt. Det er ikke noe annet som er åpent, sier Ester Annie Brende (14).

Hun er sekretær i ungdomsrådet på Smøla som i flere perioder har jobbet med å få på plass et nytt lavterskel fritidstilbud.

– Vi har mye kultur i kommunen, det er mange tilbud i kulturskolen, men hvis man bare vil være sammen med andre så trenger vi en plass. Ting som har blitt arrangert for ungdom har ikke gått så bra. Vi trenger noe fast slik at ungdommen vet at vi er åpen, sier hun.

Skal ansette ungdomsarbeider

Ungdomsrådet på Smøla har jobbet lenge med å få på plass en ungdomsklubb i kommunen. Foto: Privat

Smøla ble kåret til årets ungdomskommune i 2016 og prispengene herfra skal gå til ungdomsklubben. Ungdomsrådet har til sammen samlet inn 70.000 kroner, og med støtte fra kommunen, KoRus Midt- Norge, og støtte fra Smøla Nærings- og kultursenter KF begynner brikkene å falle på plass. Lokaler får de leie billig av Smøla handelspark og nå mangler de bare en ungdomsarbeider som kan lede arbeidet med oppussingen.

Innholdet i ungdomsklubben er det ungdommen selv som skal bestemme.

– Vi ønsker et variert tilbud. Men av og til skal vi bare holde den den åpen slik at vi kan møtes.

Nå har de som regel hengt hjemme hos noen på kveldene.

– Men da er kanskje ikke alle inkludert. Smøla er liten, alle kjenner egentlig alle, så vi håper dette blir en samlingsplass.

Det er mye arbeid som gjenstår og de er avhengige av at folk møter opp på dugnad etter hvert.

– Jeg ønsker meg et filmlerret, slik at vi kan se film og spise pizza, smiler Ester Annie.