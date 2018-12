– Om vi samanliknar dag for dag same med same veke i fjor så har talet på bestillingar til Manchester blitt tredobla, fortel Terje Berge, kommersiell direktør i Finn reise.

Terje Berge. Foto: Caroline Roka

Nettsida med over ein halv million brukar per veke er den største søkemotoren for reiser i Norge. London og Bangkok er alltid på dei to første plassane på topplista over utanlandske destinasjonar, men det er heilt spesielt at Manchester ligg på tredjeplass.

– Det er som om Molde skulle ha vore den mest populære flyplassen i Norge. Manchester er ein liten flyplass. Vi snakkar 100 prosent sikkert om ein Solskjær-effekt, smiler Terje Berge.

1000 nye medlemmar

18. desember vart det offentleggjort at Ole Gunnar Solskjær skal leie Manchester United, verdas største fotballklubb, ut denne sesongen.

Det har ført til ein sterkt oppsving for supportermiljøet.

– Vi har fått om lag 1000 nye medlemmar sidan 18. desember, seier Bernt Hjørnevik, dagleg leiar i Manchester United Supporters Club Scandinavia.

Dermed er dei oppe i om lag 40.000.

Smila er tilbake i Manchester United-leiren. Ole Gunnar Solskjær har mellom anna gitt tillit til franske Paul Pogba, som tidvis sleit benken under José Mourinho. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

– Fantastisk og surrealistisk

Interessa for å bestille kampbillettar gjennom supporterklubben hadde ikkje vore heilt på topp i haustsesongen fram til José Mourinho fekk sparken 18. desember.

Men etter at Solskjær kom inn selde supporterklubben kjapt 1270 nye billettar til dei komande kampane. Dei 500 billettane klubben har til heimekampen mot Brighton 19. januar er til dømes straks utselde.

Dessutan har supporterklubben selt om lag 200 Manchester United-drakter med Solskjær sitt namn og nummer (20) på ryggen, trass i at den 45 år gamle nordmøringen ikkje lenger er på bana sjølv.

– Då eg kom på jobb den 18. desember, to dagar etter 3-1-tapet mot Liverpool, var stemninga framleis nedtrykt. Det som har skjedd sidan då er fantastisk og surrealistisk. Vi lever herrens glade dagar no, strålar Bernt Hjørnevik.

5000 nye abonnentar

Også TV2, som har rettigheitene til å vise engelsk fotball i Norge, merkar at Ole Gunnar Solskjær er tilbake i engelsk fotball.

Jan-Petter Dahl i TV2. Foto: TV2

598.000 fekk med seg 3-1-sigeren mot Huddersfield andre juledag, men den kampen gjekk – som eit unntak – på ein open kanal.

Dei som skal få med seg det meste frå Premier League må betale, og frå 18. desember til veslejulaftan fekk TV2 Sumo 5000 nye abonnentar.

– Det er ingen tvil om at vi merkar Solskjær-effekten. Og vi reknar med eit nytt løft når Manchester United igjen visast på TV2 Sumo 30. desember, seier PR- og mediesjef i TV2, Jan-Petter Dahl.

Han kan ikkje opplyse om kor mange abonnentar TV2 Sumo har totalt, men 5000 er uomtvisteleg ein betydeleg auke.