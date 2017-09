Her bygges fylkets første ishall

Reisverket som dekker langsidene på Møre og Romsdals første innendørs skøytebane, skal være ferdig denne uka. Siden kommer svingene, og duken over. Det finnes tre slike store skøytehaller i landet fra før; Stavanger Ishall, Vikingskipet (Hamar) og Fosenhallen (Trøndelag).

– Det er en veldig god følelse å se de monumentale stålkonstruksjonene komme på plass, sier daglig leder Frode Bjerkelund. Han puster lettere nå enn han noengang har gjort siden banen åpnet, for økonomien har vært vanskelig.

Tor Olsen og Frode Bjerkelund liker å se taket komme på plass over banen. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

– Dette blir bra. Tor Olsen er enig, han er en av ildsjelene i idrettslaget Braatt som i si tid hadde initiativet til anlegget.

Først og størst

– Dette blir ikke bare den første ishallen i fylket, men det største innendørs idrettsanlegget. Nå kan vi alltid tilby finvær til barn, foreldre og besteforeldre som vil boltre seg.

Lengdeløp, ishockey, kunstløp, curling, all slags islek skal kunne foregå her fra oktober til april.

Reisverket speiler seg i dammer på banen Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Og resten av året kan hallen brukes til alt annet, konserter og utstillinger og gjerne et permanent tivoli, fantasien bestemmer, sier Olsen.

Mye for pengene

Når anlegget er ferdig rundt nyttår, har det en pris på 50 millioner kroner. – Det er ikke dyrt for tolv og et halvt tusen kvadratmeter golvflate, sier Frode Bjerkelund.

– Hvis vi skulle hørt på alle argumentene om at det er for dyrt, ville vi fortsatt bodd i huler, skyter Olsen inn, vi må tørre satse, vi må ville noe, for å komme videre.

Frode Bjerkelund har bilde som viser den ferdige hallen på PC-skjermen sin. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Hallen er et spleiselag der både kommune, fylke, stat og private er sammen med idrettslaget Braatt. Navnet blir Nordvest Arena til ære for den lokale banken.

Hjallis skar over snora

