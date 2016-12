Her blir det ikke fyrverkeri nyttårsaften

Det er færre biler i gatene nå enn før. Prisen på en liter bensin er på 13 norske kroner. Restaurantene og kafeene har få gjester. På fortauskantene sitter mange arbeidsledige menn og stirrer formålsløst ut i lufta. Ellers i gatene er det er langt flere tiggere og gatebarn.

Folk i Gaza har vært isolerte i over ni år på grunn av en internasjonal blokade. Den isolerte landstripen er omringet av høye betongmurer mot nabolandene Israel og Egypt. De stengte grensene fører til at palestinerne ikke får eksportert varer som jordbær, tomater og tulipaner til marked i resten av Europa, Asia og USA, og derfor har mange mistet jobbene sine, og mange er avhengige av nødhjelp for å overleve.

– Mange palestinere er veldig frustrerte over at de ikke kommer ut fra Gaza for å studere, jobbe eller besøke venner. Det gjelder også mange av dem som tilhører den kristne minoriteten i Gaza, forteller NRK-journalist Kjetil Lillesæter som kjenner området godt og har vært der flere ganger.

– Det israelske militæret lar bare diplomater, hjelpearbeidere og journalister passere. Også de må gjennom en streng sikkerhetskontroll, forteller han.

Overrasket over vestlige juledekorasjoner

Kjetil Lillesæter eier stemmen vi kjenner fra morgenmagasinet «God helg» og «Salmer til alle tider». Foto: Privat

Lillesæter er livssynsjournalist i NRK. Når vi prater med han sitter han ved havna i Gaza by og ser utover det vakre blå Middelhavet. Rett bak ligger den støvete og bråkete storbyen Gaza. Der bor det til sammen 1,9 millioner mennesker. I år har han feiret jul i det muslimske landet.

– Det første som overrasket meg var alle de vestlige juledekorasjonene i butikkvinduene. På supermarked og i gaveforretninger henger det røde nisseluer, blinkende plastjuletrær, og bilder av snømannen Kalle.

– Men hvorfor ble du overrasket?

Kjetil Lillesæter har feiret jul i Gaza. Foto: Privat

– Fordi Gaza styres av den islamske bevegelsen Hamas. Men like fullt er 1. juledag en nasjonal helligdag her nede på grunn av den kristne høytiden. Mange muslimer bruker å hilse kristne naboer og venner med «God jul». Men de som feirer jula slik som vi gjør det i Norge, med gaver, juletrær og god mat, er de palestinske kristne i Gaza. Denne minoriteten teller kun tusen mennesker her, forteller Lillesæter.

Har galgenhumor

Mens mange i Norge forbereder rakettoppskyting nyttårsaften forteller Lillesæter at det i Gaza ikke vil være fyrverkeri på nattehimmelen i inngangen til det nye året.

– Folk spøker med at de har nok av raketter ellers i året på grunn av konflikten med Israel. De har galgenhumor etter å ha vært gjennom tre kriger på åtte år, sier Lillesæter.

– Men den egentlige grunnen er at folk flest ikke har råd. Arbeidsledigheten er på 45 prosent og prisnivået er høyt, sier Lillesæter.

Alle han har snakket med regner nå med at det blir en ny krig mellom Israel og Hamas. Det er stadig trefninger på grensen. Da han snakket med ei enke med fire barn hadde hun kun et håp for det nye året.

– At mine barn slipper unna en ny krig i 2017.