Hentet ut av bil

Personen som ble sittende fast i en personbil etter et trafikkuhell på Gomalandet i Kristiansund er hentet ut. Vedkommende skal være bevisst og er tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Føreren av den andre bilen er sendt til legevakt for sjekk. Vegtrafikksentralen melder at riksveg 70 midlertidig er stengt ved Atlanten på grunn av ulykken.