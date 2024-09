Hentet ned fra fjell

De to personene som var skårfaste på et fjell øst for Jolgrøvatnet i Volda er nå heist ut og satt av på et trygt sted. Det melder politiet.

Klokken 16.40 lørdag meldte politiet om at det ble satt i gang en redningsaksjon for å hjelpe personene. Røde Kors og Alpin redningsgruppe bistod. Det ble senere meldt at et redningshelikopter fra Florø var på vei for å bistå. Operasjonsleder i politiet, Tove Holst-Dyrnes, sa at HRS ville sende helikopter sånn at de fikk hjulpet personene før det ble mørkt.