Hentet med luftambulanse

Den ene syklisten som var utsatt for ulykken på Fv 63 i Isterdalen i Rauma, ble hentet til St.Olav Hospital i Trondheim med luftambulansehelikopter. Det var to syklister i et følge som kom bort i hverandre og veltet. Veien er nå åpen igjen for trafikk