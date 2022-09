Henter ut to klatrere som er skårfaste

Et redningshelikopter og alpine redningsgruppe skal nå starte arbeidet med å hente de to klatrerne som står fast i Trollveggen i Rauma, melder politiet. Det var like før klokken 21 at politiet meldte om de to skårfaste, som skal stå trygt og være uskadd.