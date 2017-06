Henter stjerne fra New Orleans

Ytre Suløens Jass-emsemble får med seg trompetisten og sangeren Leon «Kid Chocolate» Brown fra New Orleans i forbindelse med sine to konserter under årets Moldejazz. – Dette blir en bonus for alle som allerede har kjøpt billetter til Yte Suløen, og en god grunn for de som kanskje syns de har hørt dem før, å likevel få med seg denne spesielle hendelsen, sier festivalsjef Hans-Olav Solli.