Henter Mannsverk-erstatter i Brøndby

Molde har sikret en leieavtale ut året for Brøndbys amerikanske midtbanespiller Christian Cappis.

Det opplyser Brøndby på sitt nettsted. Cappis hentes inn samtidig som Sivert Mannsverk er i ferd med å fullføre sin overgang til storklubben Ajax i Nederland.

– Cappis har på nåværende tidspunkt ikke utsikt til fast spilletid i Brøndby IF, men han er en dyktig spiller som har vist sitt potensial for oss. For å sikre at Cappis kan få flere minutter i beina og utvikle seg gir en leieavtale god mening for ham og oss, sier fotballdirektør Carsten V. Jensen i den danske superligaklubben (NTB).